Заммэра Борисполя задержали на взятке 60 тыс. гривен и сняли передачу на видео

Прокуратура Киевской области задержала первого заместителя мэра Борисполя за получение 60 тысяч гривен взятки.\r\nОб этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nГенпрокурор сообщает, что заммэра совместно с директором коммунального предприятия Бориспольского городского совета требовали и получили от предпринимателей 60 тыс. гривен.\r\nЛуценко также опубликовал видео, на котором осуществляется передача взятки.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский назвал секретаря городского совета Борисполя (Киевская область) Ярослава Годунка разбойником и выгнал его с совещания. Однако Годунок отказался от претензий к Зеленскому.\r\nТакже Зеленский поспорил с главой Борисполя, откуда в очищенном озере фекалии.