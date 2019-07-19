Заммэра Борисполя задержали на взятке 60 тыс. гривен и сняли передачу на видео

Прокуратура Киевской области задержала первого заместителя мэра Борисполя за получение 60 тысяч гривен взятки.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Генпрокурор сообщает, что заммэра совместно с директором коммунального предприятия Бориспольского городского совета требовали и получили от предпринимателей 60 тыс. гривен.

Луценко также опубликовал видео, на котором осуществляется передача взятки.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский назвал секретаря городского совета Борисполя (Киевская область) Ярослава Годунка разбойником и выгнал его с совещания. Однако Годунок отказался от претензий к Зеленскому.

Также Зеленский поспорил с главой Борисполя, откуда в очищенном озере фекалии.