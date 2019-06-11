Глава общины получил $25 тыс. взятки за земучастки в Днипре

Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области, работники военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины и следователи Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области задержали главу общины по подозрению в получении 25 тыс. долларов взятки в Днипре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, глава требовал средства за выделение 2-х земельных участков под строительство.

Стоимость своего решения о выделении одного участка под строительство он оценил в 12 тыс. долларов.

Мужчина был задержан во время передачи денег.

Из его автомобиля правоохранители изъяли 25 тыс. долларов.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

Взятка. Фото: Нацполиция

Как сообщали Українськi Новини, в Сумской области судью задержали по подозрению в получении $4 тыс. взятки. Также заммэра Василькова задержали по подозрению в получении $2,5 тыс. взятки.

Кроме того, инспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким.