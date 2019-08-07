Чиновника Минэнерго задержали на взятке в тысячу долларов

Правоохранители задержали исполняющего обязанности директора юридического департамента Министерства энергетики и угольной промышленности по подозрению в получении взятки в размере 1 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українські Новини.

"Так, указанное должностное лицо путем вымогательства получило от работника этого же министерства неправомерную выгоду в сумме 1 тыс. долларов США за непринятие мер и неуведомление НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) о возможных нарушениях при внесении сведений в электронную декларацию", - говорится в нем.

7 августа во время получения неправомерной выгоды его задержали и изъяли вещественные доказательства.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Задержание на взятке. Фото: ГПУ

Как сообщали Українські Новини, 1 августа полиция задержала генерального директора Института охраны почв Украины и директора государственного предприятия "Головинский карьер" по подозрению в получении взятки в размере 1,5 млн долларов.

Ранее заммэра Борисполя задержали на взятке 60 тыс. гривен и сняли передачу на видео.

Тем временем НАБУ открыло дело по возможному предложению взятки Богдану.