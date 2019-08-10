підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
10 серпня 2019, субота, 12:21 18
Судова влада 2019-08-10T14:45:02+03:00
Українські Новини
Мешканцю Кривого Рогу дали три роки умовно за "мінування" жіночого монастиря

Мешканцю Кривого Рогу дали три роки умовно за "мінування" жіночого монастиря

Жовтневий районний суд (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) засудив до 3 років в'язниці умовно з випробувальним терміном на один рік жителя Кривого Рогу за неправдиве повідомлення про мінування Свято-Покровського жіночого монастиря Криворізької єпархії.

Про це повідомила прес-служба суду, передають Українські Новини.

10 квітня 2019 року нетверезий 19-річний криворожанин зателефонував на лінію "102" і повідомив про мінування монастиря на вулиці Курчатова.

У монастирі і на прилеглій до нього території вибухівку не виявили.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочин з ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками).

Як повідомляли Українські Новини, в Днипре шукали вибухівку у всіх лікарнях, дитсадках і супермаркетах. Також у Кривому Розі провели масову евакуаціюбудинків, пологового будинку, ТЦ та дитсадків.

Раніше у Миколаєві обмежили проїзд і евакуювали людей з мостів, вокзалу, аеропорту, ринку і ТРЦ.

Більше новин про: Суд Кривий Ріг повідомлення про замінування Неправдиве мінування

Архів
Новини
"Синя рука" переїжджає з центру Києва в інше українське місто 14:44
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Били струмом і душили: звільнений Росією Стешенко розповів про тортури ФСБ 14:12
У Росії глава організації "Життя без наркотиків" отруївся наркотиками 13:50
Я ж вам казала піти ще 20 хвилин тому, чому ви ще тут, - прес-служба Зеленського журналістці у Стамбулі 13:16
більше новин
За логікою НАБУ в тиску на НКРЕКП можна звинуватити менеджера будь-якої компанії, якій регулятор підвищував тариф, - Паращій 12:47
Принцип імпортного паритету, застосований в "Роттердам+", є міжнародної практикою, - Корольчук 14:37
"Роттердам+" дозволив забути про віялові відключення електроенергії і ручне ціноутворення, - Плачков 09:45
Підозри Гонтаревій, Стеценку, Філатову  - це презент Луценка Коломойському, - журналіст 12:43
САП і НАБУ продовжують слідство щодо газової формули "Дюссельдорф+", - глава САП Холодницький 16:04
більше новин
8.08.19 20:00 Прес-конференція щодо подальшої бездіяльності ЦВК щодо неоголошення результатів виборів по округу 210 18:27
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Грицака та екс-заступника голови СБУ Демчини 11:23
Наслідки негоди у Києві. Фото: facebook/KARS.Kyiv
Відео дня: у Києві сильна злива повалила дерева і перетворила дороги на річки 18:41
Держпродспоживслужба вирішила призупинити роботу піцерій іl Molino, мережа заперечує наявність припису 16:14
Прапор України в Криму. Фото: facebook/Bogdan Kovalev
В окупованому Криму підняли прапор України 09:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok