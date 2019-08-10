Мешканцю Кривого Рогу дали три роки умовно за "мінування" жіночого монастиря

Жовтневий районний суд (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) засудив до 3 років в'язниці умовно з випробувальним терміном на один рік жителя Кривого Рогу за неправдиве повідомлення про мінування Свято-Покровського жіночого монастиря Криворізької єпархії.\r\nПро це повідомила прес-служба суду, передають Українські Новини.\r\n10 квітня 2019 року нетверезий 19-річний криворожанин зателефонував на лінію "102" і повідомив про мінування монастиря на вулиці Курчатова.\r\nУ монастирі і на прилеглій до нього території вибухівку не виявили.\r\nСуд визнав чоловіка винним у скоєнні злочин з ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Днипре шукали вибухівку у всіх лікарнях, дитсадках і супермаркетах. Також у Кривому Розі провели масову евакуаціюбудинків, пологового будинку, ТЦ та дитсадків.\r\nРаніше у Миколаєві обмежили проїзд і евакуювали людей з мостів, вокзалу, аеропорту, ринку і ТРЦ.