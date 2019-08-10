Бойовики порушили перемир'я 6 разів: стріляли з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї

Збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили режим припинення вогню.\r\nПро ситуацію станом на 7 годин 10 серпня повідомив штаб ООС.\r\nВорог обстрілював позиції украинсокой армії з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної групи "СХІД" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "ПІВНІЧ" позиції військових були обстріляні 2 рази.\r\n"За минулу добу втрат з нашого боку не знайдено. Від початку поточної доби противник 2 рази обстріляв позиції ЗСУ. Обстріли велися поблизу Світлодарська та селища Харчовик", - звітують у штабі.\r\n"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню", - запевнили військові.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Генштаб ЗСУ заявив, що з початку оголошення перемир'я, 21 липня, загинули шість українських військових, і поранено дев'ять в зоні проведення ООС.\r\nТак, 6 серпня внаслідок обстрілу бойовиками з гранатомета біля Павлополя в Донецькій області загинули 4 українських військових.\r\nТим часом в СБУ повідомили, що на Донбасі бойовики незаконно позбавили волі 223 людини.