У Житомирській області відбулася масштабна ДТП: постраждали 24 людини

Сьогодні, 9 серпня відбулася ДТП, в результаті якої постраждали 24 людини. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Житомирській області.

ДТП сталася поблизу села Тетерівка Житомирського району. На дорозі зіткнулися мікроавтобус і легковик. Після зіткнення "BMW" загорівся.

"Попередньо встановлено, що 25-річний водій автомобіля "BMW", рухаючись в напрямку Житомира, при виконанні маневру обгону, виїхав на узбіччя дороги, де втратив керування автомобілем. В результаті "BMW" виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з маршрутним мікроавтобусом "Volkswagen LT35D" сполученням "Київ-Хмельницький", який рухався назустріч. За кермом пасажирського транспорту перебував 35-річний житель Хмельницької області", - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП 24 людини були доставлені в медичні установи, 12 з них госпіталізовані, серед них 3 дітей.

Як повідомляли Українські Новини, у Дніпрі в результаті ДТП перекинулася маршрутка: більше 10 постраждалих.

Раніше в Чехії в ДТП загинули двоє українців. Також у Києві на Окружній зіткнулися Honda Pilot і Daewoo Lanos, який загорівся від зіткнення, водія госпіталізували.