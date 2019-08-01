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01 августа 2019, четверг, 10:55 53
Происшествия 2019-08-01T13:00:03+03:00
Українські Новини
В Днипре из-за ДТП перевернулась маршрутка с пассажирами: больше 10 пострадавших

В Днипре из-за ДТП перевернулась маршрутка с пассажирами: больше 10 пострадавших

ДТП с участием маршрутки Mercedes Sprinter и Hyundai Getz. Фото:
ДТП с участием маршрутки Mercedes Sprinter и Hyundai Getz. Фото: "Информатор"

Сегодня, 1 августа, в Днипре случилось ДТП с участием маршрутки Mercedes Sprinter и Hyundai Getz. Микроавтобус перевернуло на бок. Больше 10 человек госпитализировано. Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась примерно в 7:00. По предварительной информации от полиции, за легковушкой была погоня, так как водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель Hyundai не справился с управлением своей машины на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Вернадского — и влетел в маршрутку № 157, которая ехала по направлению к центру города.

С места аварии госпитализировано больше 10 человек, состояние виновника ДТП врачи оценивают как тяжелое.

Как сообщали Українські Новини, под Киевом произошло масштабное ДТП с участием маршрутки и легковушки. В результате аварии на месте погибли 2 человека, еще 18 были госпитализированы.

Ранее в Херсоне произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате аварии 5 граждан были доставлены в больницу, еще двум пассажирам медицинская помощь оказывалась на месте.

Возле "моста Кличко" в Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП, нетрезвый водитель не выжил.

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