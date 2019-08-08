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08 августа 2019, четверг, 08:26 54
Происшествия 2019-08-08T08:38:54+03:00
Українські Новини
В Киеве на Окружной от сильного столкновения загорелся Daewoo, водитель госпитализирован

В Киеве на Окружной от сильного столкновения загорелся Daewoo, водитель госпитализирован

ДТП на Окружной в Киеве. Фото: Информатор
ДТП на Окружной в Киеве. Фото: Информатор

Вчера вечером, 7 августа, в Киеве на Окружной дороге столкнулись Honda Pilot и Daewoo Lanos, который загорелся от столкновения. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что авария произошла около 23:00 при въезде на Жулянский мост.

По словам очевидцев, водитель Honda Pilot с женщиной-пассажиром в салоне двигался в крайней правой полосе движения по Кольцевой дороге в сторону проспекта Леся Курбаса. Мужчина за рулем Honda притормозил, попав в небольшую тянучку перед Жулянским мостом. В этот момент во внедорожник на скорости влетел водитель Daewoo Lanos.

ДТП на Окружной в Киеве. Фото: ИнформаторДТП на Окружной в Киеве. Фото: Информатор

По данным издания, удар был такой силы, что моторный отсек Lanos загорелся. К счастью, пожар удалось быстро потушить подручными средствами. От столкновения серьезные травмы получил мужчина, который был за рулем Daewoo и, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не был пристегнут и сильно ударился грудью об руль, а головой о лобовое стекло. Прибывшие на место происшествия медики срочно госпитализировали его в ближайшую больницу. Водитель и пассажирка Honda серьезных травм не получили.

В результате аварии, у Lanos практически полностью уничтожена все передняя часть, разбито лобовое стекло, а руль вошел в торпедо. У Pilot небольшие повреждения задней части. На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.

Как сообщали Українські Новини, две иномарки столкнулись на перекрестке в Киеве.

Ранее в Киеве на проспекте Бажана дотла сгорел автомобиль, пробка мешала его потушить.

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