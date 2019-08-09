В Чехии в ДТП погибли двое украинцев, - СМИ

В Чехии в результате ДТП погибли двое граждан Украины.

Об этом сообщает издание "Галка".

На трассе между Хрудимом и Пардубице 6 августа произошло лобовое столкновение Renault Master и Ford Transit, сообщает местное издание Deník.

Один человек погиб на месте аварии, еще четверо получили ранения. Через некоторое время стало известно, что еще один человек в результате полученных ранений скончался в больнице.

"Одним автобусом управлял двадцатилетний мужчина. Он ехал из Хрудима до Пардубице. Ехали пять иностранцев, их водитель не выжил в аварии. Погиб на месте аварии. Трое раненых были перевезены в больницу Градец Кралове", другие двое попали в больницы в Пардубице и Хрудиме”, – цитируют регионального представителя скорой помощи Алеся Малого.

По его словам, одного из мужчин перевезли спасательным вертолетом.

В машине было пятеро граждан Украины, сообщает "Галка".

По информации издания, погибшие – из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области. Перед аварией они уже работали некоторое время в Чехии. У одного из мужчин осталась дочь и сын школьного возраста. У другого – сын.

Отмечается, что тела прикарпатцев привезут в Украину в пятницу.

ДТП в Чехии. Фото: Denik.cz