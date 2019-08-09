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09 серпня 2019, пʼятниця, 21:55 11
Суспільство 2019-08-09T23:00:02+03:00
Українські Новини
Завтра в Києві можуть обмежити роботу центральних станцій метро

Завтра в Києві можуть обмежити роботу центральних станцій метро

Київський метрополітен
Київський метрополітен

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" обмежить роботу станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійському" 10 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби метрополітену, передають Українські Новини.

"10 серпня, у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Шахтар" (Донецьк) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, можливе обмеження або закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу, а також станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення.

Як повідомляли Українські Новини, станція метро в Печерському районі Києва не продає жетони з 5 серпня.

Тим часом жетони будуть поступово виведені з обігу до 30 жовтня 2019 року.

Також станція комунального підприємства "Київський метрополітен" "Позняки" після "Нивок", "Теремків" і "Іподрому" відмовилася від жетонів в одному вестибюлі з 21 липня.

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