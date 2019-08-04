Станция метро в Печерском районе Киева не будет продать жетоны с понедельника

С понедельника, 5 августа, еще одна станция КП "Киевский метрополитен" откажется от жетонов в то время, как в киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты"

Об этом говорится в сообщении предприятися на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Завтра (5 августа, - ред.) ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция "Днепр". Жетоны уже не будут продаваться в кассах", - сказано в сообщении.

При этом ранее купленные еще можно использовать на турникетах станции.

Отмечается, что жетоны уже не продаются также на станции "Нивки" (выход к пожарной части), станции "Ипподром" (выход к Ипподрому), "Теремки" (выход к "Магеллан") и в вестибюле (выход к ТРЦ "Пирамида") станции "Позняки".

В то же время ранее купленные жетоны все еще можно использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.

Как сообщали Українські Новини, жетоны будут постепенно выведены из обращения до 30 октября 2019 года.

Тем временем станция коммунального предприятия "Киевский метрополитен" "Позняки" после "Нивок", "Теремков" и "Ипподрома" отказалась от жетонов в одном вестибюле с 21 июля.