Трамп вважає, що Зеленський домовиться з Путіним

Президент США Дональд Трамп вважає, що Президент Володимир Зеленський домовиться з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це йдеться в повідомленні американської міжнародної громадської радіокомпанії "Голос Америки", передають Українські Новини.

"Я думаю, що він домовиться з президентом Путіним, і того буде запрошено в Білий дім. Ми з нетерпінням очікуємо зустрічі з ним", - зазначив Трамп.

У повідомленні також сказано, що Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у п'ятницю, заявив, що Зеленський уже отримав запрошення в Білий дім і що зустріч може відбутися вже скоро.

Він також назвав Зеленського дуже раціональною людиною і зазначив, що той хоче миру Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Макрон підтримав ініціативу Зеленського про проведення зустрічі лідерів "нормандського формату" найближчим часом.

Раніше, вранці 7 серпня, Зеленський подзвонив Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі, а також Зеленський і Путін домовилися про можливу зустріч лідерів "нормандського формату".