В Одеській області ввели карантин через африканську чуму свиней

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів ввела карантин у Ренійському районі Одеської області через інфікованих африканською чумою свиней (АЧС) трупів свиней в річці Дунай.\r\nПро це повідомляє прес-служба Ренійської районної державної адміністрації, передають Українські Новини.\r\nПовідомляється, що на ренійському березі Дунаю було знайдено 6 трупів свиней.\r\nКарантин введено терміном на 40 днів на територіях поблизу річки Дунай.\r\nІмовірно, мертві туші свиней можуть бути з румунського повіту Тулча, де в даний час епідемія АЧС.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Запорізька область вирішила ліквідувати популяцію диких кабанів у заповіднику на острові Хортиця через спалах АЧС в Запоріжжі.Раніше в Одеській області свині захворіли африканською чумою.Також, сьогодні, 9 серпня, в Основ'янському районі Харкова ввели карантин через сказ домашнього кота. Тим часом у Норвегії вперше за 200 років померла від сказу жінка.В одному з районів Запоріжжя оголосили карантин через скажену єнотовидну собаку.