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09 серпня 2019, пʼятниця, 21:14 15
Суспільство 2019-08-09T23:00:02+03:00
Українські Новини
В Одеській області ввели карантин через африканську чуму свиней

В Одеській області ввели карантин через африканську чуму свиней

Свині (ілюстрація). Фото: ulf.com.ua
Свині (ілюстрація). Фото: ulf.com.ua

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів ввела карантин у Ренійському районі Одеської області через інфікованих африканською чумою свиней (АЧС) трупів свиней в річці Дунай.

Про це повідомляє прес-служба Ренійської районної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Повідомляється, що на ренійському березі Дунаю було знайдено 6 трупів свиней.

Карантин введено терміном на 40 днів на територіях поблизу річки Дунай.

Імовірно, мертві туші свиней можуть бути з румунського повіту Тулча, де в даний час епідемія АЧС.

Як повідомляли Українські Новини, Запорізька область вирішила ліквідувати популяцію диких кабанів у заповіднику на острові Хортиця через спалах АЧС в Запоріжжі.

Раніше в Одеській області свині захворіли африканською чумою.

Також, сьогодні, 9 серпня, в Основ'янському районі Харкова ввели карантин через сказ домашнього кота.

Тим часом у Норвегії вперше за 200 років померла від сказу жінка.

В одному з районів Запоріжжя оголосили карантин через скажену єнотовидну собаку.

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