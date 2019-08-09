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09 августа 2019, пятница, 20:36 115
Политика 2019-08-09T20:36:01+03:00
Українські Новини
В одном из районов Харькова вводят карантин из-за бешенства кота

В одном из районов Харькова вводят карантин из-за бешенства кота

Бешеный кот. Фото: kot-pes.com
Бешеный кот. Фото: kot-pes.com

В одном из районов Харькова вводят карантин из-за бешенства кота. Об этом сообщает сайт города Харьков 057.ua.

Отмечается, что бешенство выявили у домашнего кота, который жил по улице Западной в Основянском районе.

Хозяева обратились в ветклинику, но спустя неделю кот умер.

Лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз "бешенство". Он не был привит. Во время лечения дома кот укусил хозяйку, после чего женщина обратилась за помощью в больницу №17.

Также с больным животным контактировал муж потерпевшей.

Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, с 8 августа установлен карантин в части Основянского района, ограниченной пр. Гагарина, Мерефянским шоссе, ул. Южнопроектной, ул. Эстакадной и железнодорожным полотном.

Сейчас специалистами проводятся мероприятия по ликвидации очага бешенства.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области у кота нашли бешенство, из-за этого три села находились на карантине.

Ранее в одном из районов Запорожья объявили карантин из-за бешеной енотовидной собаки.

Тем временем в Норвегии впервые за 200 лет умерла от бешенства женщина.

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