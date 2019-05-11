В Норвегии впервые за последние 200 лет женщина умерла от бешенства

Норвежская женщина умерла после заражения бешенством от бездомного щенка на Филиппинах.\r\n24-летняя Биргитт Каллестад была в отпуске с друзьями, когда они нашли щенка на улице, говорится в заявлении ее семьи, сообщает BBC.\r\nСчитается, что щенок заразил ее, когда укусил после того, как они забрали его на свой курорт.\r\nВскоре после возвращения в Норвегию она заболела и скончалась в больнице, где она работала.\r\nЭто первая связанная с бешенством смерть в Норвегии за более чем 200 лет.\r\nЕе семья сказала, что женщина "маленькие царапины" от укусов продезинфицировала, но больше не обращалась за медицинской помощью.\r\nВернувшись в Норвегию, она несколько раз посещала отделение неотложной помощи больницы, но врачи не смогли вовремя диагностировать ее болезнь.\r\n"Наша дорогая Биргитта любила животных", - сказала ее семья. "Мы боимся, что это случится с теми, у кого горячее сердце, как у нее".\r\nБешенство поддается лечению, но, если его не лечить, оно может вызвать опасную для жизни инфекцию мозга и нервной системы у людей.\r\nБолезнь убивает тысячи людей каждый год, в основном в Азии и Африке, где она распространена.\r\nВакцины от бешенства не являются обязательными в соответствии с норвежским законодательством, но Норвежский институт общественного здравоохранения рекомендует их для определенных типов посещений пострадавших стран, включая Филиппины.\r\nНапомним, в феврале в Киевской области у кошки нашли бешенство, три села на карантине.\r\nКроме того, в Запорожской области больная бешенством волчица покусала 3 человек.