В Норвегии впервые за последние 200 лет женщина умерла от бешенства

Норвежская женщина умерла после заражения бешенством от бездомного щенка на Филиппинах.

24-летняя Биргитт Каллестад была в отпуске с друзьями, когда они нашли щенка на улице, говорится в заявлении ее семьи, сообщает BBC.

Считается, что щенок заразил ее, когда укусил после того, как они забрали его на свой курорт.

Вскоре после возвращения в Норвегию она заболела и скончалась в больнице, где она работала.

Это первая связанная с бешенством смерть в Норвегии за более чем 200 лет.

Ее семья сказала, что женщина "маленькие царапины" от укусов продезинфицировала, но больше не обращалась за медицинской помощью.

Вернувшись в Норвегию, она несколько раз посещала отделение неотложной помощи больницы, но врачи не смогли вовремя диагностировать ее болезнь.

"Наша дорогая Биргитта любила животных", - сказала ее семья. "Мы боимся, что это случится с теми, у кого горячее сердце, как у нее".

Бешенство поддается лечению, но, если его не лечить, оно может вызвать опасную для жизни инфекцию мозга и нервной системы у людей.

Болезнь убивает тысячи людей каждый год, в основном в Азии и Африке, где она распространена.

Вакцины от бешенства не являются обязательными в соответствии с норвежским законодательством, но Норвежский институт общественного здравоохранения рекомендует их для определенных типов посещений пострадавших стран, включая Филиппины.

Напомним, в феврале в Киевской области у кошки нашли бешенство, три села на карантине.

Кроме того, в Запорожской области больная бешенством волчица покусала 3 человек.