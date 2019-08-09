У Києві активісти вимагали відставки Ситника

Активісти та представники громадських організацій вимагали відставки директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Свої вимоги мітингувальники озвучили в п'ятницю, 9 серпня, під час пікету біля будівлі інформаційного агентства "Укрінформ", де в цей час проходила презентація звіту про діяльність НАБУ за перше півріччя 2019 року.

На думку протестувальників, Артем Ситник повинен піти у відставку в зв'язку з відсутністю реальних результатів роботи.

Мітинг проти Ситника

Як повідомив кореспонденту один з учасників акції, нинішнє керівництво НАБУ асоціюється виключно з порожнім піаром і має звільнити місця для тих, хто реально буде займатися боротьбою з корупцією.

Директор НАБУ пройшов в будівлю через чорний хід, не побажавши спілкуватися з активістами.

Як повідомляли Українські Новини, у соцмережах почався флешмоб через елітний відпочинок директора НАБУ Ситника.

Також Ситник не зберіг чеки відпочинку.

Тим часом Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.