"Сытник, пройди детектор лжи!". В соцсетях начался флешмоб из-за элитного отдыха директора НАБУ

Суд города Сарны Ровенской области рассматривает дело об элитном отдыхе за счет "спонсоров" директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, информирует портал obozrevatel.com . После заседания суда, которое перенесли из-за неявки свидетелей со стороны обвиняемого в коррупции, Сытник прокомментировал свой элитный отдых с дорогим алкоголем и разбитыми квадроциклами. Он утверждал, что сам заплатил за отдых на охотничьей базе в Ровенской области, но документальных доказательств оплаты дорогостоящего отдыха суду так и не предоставил - якобы потерял чеки.

В протоколе допроса свидетеля отдыха директора НАБУ на базе в Ровенской области говорится, Сытник отдыхал в этом угодье в Ровенской области 5 раз, и за каждый такой отдых "спонсор" заплатил за Сытника по 100 тыс гривен. В эти суммы входили элитные напитки и разбитые во время бурного отдыха квадроциклы. Сам Сытник, которому "светит" 5 лет за коррупцию, утверждает, что платил он сам, но "чеки потерял". Возмущенные пользователи соцсетей требуют от Сытника пройти проверку на детекторе лжи, чтобы поставить точку в этом громком коррупционном скандале.

Пользователей соцсетей возмутили заявления директора НАБУ. Они требуют от Сытника пройти проверку на детекторе лжи, чтоб выяснить обстоятельства дела, ведь речь идет о возможной коррупции руководителя антикоррупционного органа. Блогеры размещают посты с хэштегом #Пройдидетектор, в которых возмущаются поведением и неубедительными оправданиями директора НАБУ по обстоятельствам этого дела.

Артем Сытник, который не появлялся на вызовы полиции, получил админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой. 9 июля Генпрокуратура провела следственные действия на территории охотничьей базы в Ровенской области, где отдыхал Сытник, а уже 12 июля дело передали в суд. Статья, которую инкриминируют руководителю антикоррупционного органа (ст. 366-1, декларирование недостоверной информации), предусматривает до 5 лет лишения свободы.