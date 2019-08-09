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09 серпня 2019, пʼятниця, 16:01 7
Верховна Рада і партії 2019-08-09T17:00:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" хоче скоротити кількість комітетів Ради

"Слуга народу" хоче скоротити кількість комітетів Ради

Політична партія "Слуга народу", за ініціативою якої буде проведено перше засідання нової Ради 29 серпня, виступає за скорочення кількості комітетів Верховної Ради з 27 до 22.

Про це на засіданні групи з підготовки 1-ї серії Ради 9-го скликання повідомив обраний депутатом від "Слуги народу" Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Сьогодні у нас 27 комітетів, плюс комісія з приватизації. Ми пропонуємо зменшити кількість комітетів до 22 комітетів", - сказав він.

Разумков також підтримує збереження квотного принципу при формуванні комітетів і призначення керівництва комітетів (голова, перший заступник або секретар) "Слузі народу".

Група розгляне питання щодо комітетів на наступному засіданні в середу.

Як повідомляли Українські новини, "Слуга народу" набрала більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

Раніше стало відомо, скільки витратили партії на передвиборну кампанію: лідирують "Слуга народу" з 114 млн гривень, "Голос" і "Євросолідарність".

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