"Слуга народу" хоче скоротити кількість комітетів Ради

Політична партія "Слуга народу", за ініціативою якої буде проведено перше засідання нової Ради 29 серпня, виступає за скорочення кількості комітетів Верховної Ради з 27 до 22.

Про це на засіданні групи з підготовки 1-ї серії Ради 9-го скликання повідомив обраний депутатом від "Слуги народу" Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Сьогодні у нас 27 комітетів, плюс комісія з приватизації. Ми пропонуємо зменшити кількість комітетів до 22 комітетів", - сказав він.

Разумков також підтримує збереження квотного принципу при формуванні комітетів і призначення керівництва комітетів (голова, перший заступник або секретар) "Слузі народу".

Група розгляне питання щодо комітетів на наступному засіданні в середу.

Як повідомляли Українські новини, "Слуга народу" набрала більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

Раніше стало відомо, скільки витратили партії на передвиборну кампанію: лідирують "Слуга народу" з 114 млн гривень, "Голос" і "Євросолідарність".