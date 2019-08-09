В суботу на півдні країни температура підніметься до +32 градусів: прогноз погоди

Після того, як 8 серпня в Києві негода повалила дерева, 10 серпня у столиці мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +24...+31 градус.

У Карпатах без опадів, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +26...+28 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +26...+28 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +29...+31 градус.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, тільки в Чернігівській і Сумській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі (крім Вінницькій області місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +23...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +21...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +24...+32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +26...+28 градусів.

9 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у районі Одеси +18 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, в ООН вважають, що глобальному потеплінню можна запобігти, якщо їсти менше м'яса.

Тим часом на Китай рухається тайфун: оголошено червоний рівень небезпеки, тисячі людей готуються до евакуації.