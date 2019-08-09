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09 серпня 2019, пʼятниця, 12:21 13
ЗМІ 2019-08-09T13:00:02+03:00
Українські Новини
Facebook буде платити ЗМІ по 3 млн доларів за новини в соцмережі

Facebook буде платити ЗМІ по 3 млн доларів за новини в соцмережі

Американська компанія Facebook, яка вперше призначила менеджера в Україні, запропонувала по 3 млн доларів провідним ЗМІ США за річну ліцензію на розміщення їх вмісту в новій вкладці однойменної соціальної мережі.

Про це повідомила газета The Wall Street Journalсо посиланням на власні джерела, пише "Сьогодні".

За їх даними, Facebook зупинила свій вибір, у тому числі на The Walt Disney Company, телекомпанії American Broadcasting Company, газеті "The Washington Post", агентство ділових новин Bloomberg і компанії "Dow Jones", дочірньому підприємстві "The Wall Street Journal". Термін дії кожної ліцензії визначений у три роки. Нова вкладка, присвячена новинам, може з'явитися вже восени.

Згідно публікації, Facebook готова надати згаданим ЗМІ свободу вибору в питанні того, які саме матеріали будуть з'являтися в новій вкладці. Перший варіант буде передбачати пряме розміщення статті в Facebook, а другий — розміщення тільки заголовка, при відкритті якого користувач буде автоматично переходити за посиланням на сайт засоби масової інформації.

Джерела газети звертають увагу на те, що Facebook планує користуватися рекомендаціями своїх партнерів з числа ЗМІ для вдосконалення новинної вкладки.

Нагадаємо, Facebook оштрафували на 2 мільйони євро за поширення фейкових новин і ненависті.

Раніше за відставку Цукерберга проголосували 68% зовнішніх акціонерів Facebook.Також Цукерберг і Харрі обговорили можливість України і Гондурасу приєднатися до гонки штучного інтелекту.

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