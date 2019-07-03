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03 июля 2019, среда, 12:18 209
Европа 2019-07-03T14:15:03+03:00
Українські Новини
Facebook оштрафовали на 2 миллиона евро за распространение фейковых новостей и ненависти

Facebook оштрафовали на 2 миллиона евро за распространение фейковых новостей и ненависти

Социальные сети. Фото: pixabay
Социальные сети. Фото: pixabay

Германия оштрафовала компанию Facebook, который впервые назначил менеджера в Украине, за то, что они нарушили законодательство ФРГ по борьбе с распространением фейковых новостей и ненависти, такое решение приняли 2 июля в Федеральном ведомстве по делам юстиции, об этом сообщает DW со ссылкой на информационное агенство AFP.

Причиной этого шага стало "недостаточное" предоставление информации компанией Facebook по количеству жалоб пользователей соцсети о распространении фейковых информации и ненавистнических высказываний, говорится в постановлении ведомства. 

Нынешнее решение стало первым денежным взысканием за нарушение специального закона, обязывающего социальные сети следить за своим контентом. Этот нормативный акт действующий с января 2018 года. Согласно нормам этого закона, соцсети обязаны удалять противоправные сообщения и информацию.

 Кроме того, они должны реагировать на жалобы пользователей и каждые полгода предоставлять отчет, где должен четко указываться то, как соцсеть поступила с жалобами пользователей.

Компания предоставила "размытую картину" в отчете, где значительно меньше зафиксированных жалоб, чем у конкурентов.

Собственно в отчете за первую половину 2018 представлены лишь 886 жалоб, тогда как видео-платформа YouTube обнаружила у себя 215 000 сообщений и записей сомнительного содержания, из которых около 58 000 удален. Соцсеть Twitter сообщила о 215 000 сообщений сомнительного содержания, из которых удалено было около 29 000.

На фоне этого министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт призвала Facebook к прозрачности.

Напомним, ранее за одставку Цукерберга проголосовали 68% внешних акционеров Facebook.

Также Цукерберг и Харри обсудили возможность Украины и Гондураса присоединиться к гонке искусственного интелекта.

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