Facebook оштрафовали на 2 миллиона евро за распространение фейковых новостей и ненависти

Германия оштрафовала компанию Facebook, который впервые назначил менеджера в Украине, за то, что они нарушили законодательство ФРГ по борьбе с распространением фейковых новостей и ненависти, такое решение приняли 2 июля в Федеральном ведомстве по делам юстиции, об этом сообщает DW со ссылкой на информационное агенство AFP.

Причиной этого шага стало "недостаточное" предоставление информации компанией Facebook по количеству жалоб пользователей соцсети о распространении фейковых информации и ненавистнических высказываний, говорится в постановлении ведомства.



Нынешнее решение стало первым денежным взысканием за нарушение специального закона, обязывающего социальные сети следить за своим контентом. Этот нормативный акт действующий с января 2018 года. Согласно нормам этого закона, соцсети обязаны удалять противоправные сообщения и информацию.



Кроме того, они должны реагировать на жалобы пользователей и каждые полгода предоставлять отчет, где должен четко указываться то, как соцсеть поступила с жалобами пользователей.



Компания предоставила "размытую картину" в отчете, где значительно меньше зафиксированных жалоб, чем у конкурентов.

Собственно в отчете за первую половину 2018 представлены лишь 886 жалоб, тогда как видео-платформа YouTube обнаружила у себя 215 000 сообщений и записей сомнительного содержания, из которых около 58 000 удален. Соцсеть Twitter сообщила о 215 000 сообщений сомнительного содержания, из которых удалено было около 29 000.



На фоне этого министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт призвала Facebook к прозрачности.



Напомним, ранее за одставку Цукерберга проголосовали 68% внешних акционеров Facebook.



Также Цукерберг и Харри обсудили возможность Украины и Гондураса присоединиться к гонке искусственного интелекта.