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04 июня 2019, вторник, 08:25 127
Политика 2019-06-04T08:25:14+03:00
Українські Новини
Facebook впервые назначил менеджера в Украине

Facebook впервые назначил менеджера в Украине

Facebook
Facebook

Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook выбрала ее на должность менеджера по публичной политике в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин в Facebook.

"Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала её на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет", - написал он.

Золотухин добавил, что в Министерстве информационной политики считают, что это лучший выбор, который могли сделать в компании.

ФОТО FACEBOOK.COM/SEMPER.IN.ALTUMФОТО FACEBOOK.COM/SEMPER.IN.ALTUM

По словам Золотухина, Крук - известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер всех актуальных конференций по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек.

"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится. Со своей стороны желаем успехов, сил и вдохновения и обещаем поддержать во всех делах, которые будут делаться в интересах Украины. Особенно в тяжелые времена неопределенности для социальных сетей", - написал заместитель министра информации.

Ранее в Facebook не было менеджера по вопросам публичной политики по Украине. О намерениях назначить его стало известно в октябре 2018 года.

Напомним, Facebook изменит дизайн.

В прошлом году Facebook запустил упрощенную версию Messenger, которая стала четвертой по счету.

Facebook судится с двумя украинцами из-за незаконного сбора личных данных.

Ранее Facebook удалил более 500 российских групп, которые распространяли об Украине фейковые новости.

 
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