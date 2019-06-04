Facebook впервые назначил менеджера в Украине

Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook выбрала ее на должность менеджера по публичной политике в Украине.\r\nОб этом сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин в Facebook.\r\n"Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала её на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет", - написал он.\r\nЗолотухин добавил, что в Министерстве информационной политики считают, что это лучший выбор, который могли сделать в компании.\r\nФОТО FACEBOOK.COM\/SEMPER.IN.ALTUM\r\nПо словам Золотухина, Крук - известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер всех актуальных конференций по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек.\r\n"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится. Со своей стороны желаем успехов, сил и вдохновения и обещаем поддержать во всех делах, которые будут делаться в интересах Украины. Особенно в тяжелые времена неопределенности для социальных сетей", - написал заместитель министра информации.\r\nРанее в Facebook не было менеджера по вопросам публичной политики по Украине. О намерениях назначить его стало известно в октябре 2018 года.\r\n\r\nНапомним, Facebook изменит дизайн.\r\n\r\nВ прошлом году Facebook запустил упрощенную версию Messenger, которая стала четвертой по счету.\r\nFacebook судится с двумя украинцами из-за незаконного сбора личных данных.\r\nРанее Facebook удалил более 500 российских групп, которые распространяли об Украине фейковые новости.\r\n\r\n