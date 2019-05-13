Цукерберг и Харари обсудили шансы Украины и Гондураса присоединиться к гонке ИИ

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг и израильский историк, автор международного бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Ювал Ной Харари обсудили шансы Украины, Гондураса и Йемена присоединиться к гонке искусственного интеллекта (ИИ).

Этот вопрос они подняли в ходе дискуссии о будущем Интернета в обществе, пишут "Буквы".

Юваль Ной Харари. задался вопросом, есть ли реальный шанс у таких стран, как Гондурас, Украина, Йемен присоединиться к гонке ИИ, и что тогда с ними произойдет через 20 или 50 лет.

"Ну, я думаю, что кое-что из этого сводится к ценностям, связанным с тем, как они развиваются. Хорошо, я думаю, что есть определенные преимущества у стран с большим населением, потому что можно достичь критической массы с точки зрения университетов, промышленности, инвестиций и тому подобного", - сказал Марк Цукерберг.

Также он отметил, что одной из главных их целей, и Facebook в частности, является то, чтобы академические исследования в этой сфере были в открытом доступе.

"В будущем все компании, занимающиеся ИИ, окажутся в той или иной небольшой стране. Не думаю, что это неправдоподобный сценарий, но настанет время, когда где-то найдется предприниматель, который сможет использовать Amazon Web Services для раскрутки экземпляров для Compute, будет нанимать людей по всему миру в условиях глобализации экономики и сможет использовать исследования, которые были сделаны в США или Европе — в различных открытых академических учреждениях или компаниях, которые все чаще публикуют свои работы, раскрывая нюансы и текущее положение вещей в этой сфере", - сказал Цукерберг.

Кроме того, основатель Facebook считает, шансы предпринимателей будут зависеть от политики стран в отношении интернета

"Я думаю, нам стоит задать себе вопрос: как мы видим свое будущее, как оно выглядит? Думаю, что отчасти мы хотим, чтобы будущее было открытым. Мы хотим, чтобы исследования были открытыми. Мы хотим, чтобы интернет стал платформой для этого, дал к этому доступ по всему миру. Я думаю, что один из больших рисков в будущем заключается в том, что политика в отношении Интернета в каждой стране выглядит по-разному и является фрагментированной. В связи с этим я полагаю, что у предпринимателей в тех странах, о которых вы говорите, например, в Гондурасе, не так много шансов, если они не смогут использовать достижения со всех уголков мира", - сказал он.

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Напомним, акционеры требуют ухода Цукерберга с поста главы совета директоров Facebook.

Ранее Цукерберг решил объединить обмен сообщениями в Instagram, WhatsApp и Facebook.