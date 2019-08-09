На Китай рухається тайфун: оголошено червоний рівень небезпеки, тисячі людей готуються до евакуації

В той час, як у Києві негода повалила дерева, китайська влада оголосила червоний рівень небезпеки через тайфун, який рухається в напрямку східного узбережжя країни.

Тайфун "Лекіма" вже дійшов до Тайваня, і швидкість вітру часом сягає 190 кілометрів на годину. Очікується, що тайфун досягне китайського узбережжя вже найближчої суботи, пише "ВВС-Україна".

Рятувальні служби вже попередили тисячі людей, аби ті готувалися до можливої евакуації.

Також влада повідомляє про можливі повені в районах річок Янцзи та Хуанхе. Також до негоди готуються у провінціях Цзянсу і Шаньдун.

Компаніям, що володіють круїзними лайнерами, порадили затримати прибуття рейсів до Шанхая. На найближчі вихідні також призупинили рух частини потягів.

"Лекіма" наразі - це один із двох тайфунів у західній частині Тихого океану. Інший тайфун - Кроса - став причиною сильних дощів на Північних Маріанських островах і Гуамі.

За словами синоптиків, він рухається у північно-західному напрямку і вже наступного тижня може досягти Японії.

"Лекіма" - це вже дев'ятий тайфун у цьому році. В середу він став супертайфуном - до цієї категорії відносять найпотужніші форми тайфунів.

На Тайвані "Лекіма" призвів, зокрема, до скасування авіарейсів, закриття шкіл і офісів.

Окрім того, понад 40 тисяч будинків залишилися без електрики.

Шторм розпочався після того, як на Тайвані стався землетрус магнітудою 6 балів за шкалою Ріхтера.

Китайські синоптики очікують, що до моменту, коли "Лекіма" досягне материка, він вже частково ослабне.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці липня на найстарішій метеорологічної станції в Гельсінкі був встановлено новий температурний рекорд в цій місцевості.

Тим часом в ООН вважають, що глобальне потепління можна запобігти, якщо їсти менше м'яса.