На Китай рухається тайфун: оголошено червоний рівень небезпеки, тисячі людей готуються до евакуації

В той час, як у Києві негода повалила дерева, китайська влада оголосила червоний рівень небезпеки через тайфун, який рухається в напрямку східного узбережжя країни.\r\nТайфун "Лекіма" вже дійшов до Тайваня, і швидкість вітру часом сягає 190 кілометрів на годину. Очікується, що тайфун досягне китайського узбережжя вже найближчої суботи, пише "ВВС-Україна".\r\nРятувальні служби вже попередили тисячі людей, аби ті готувалися до можливої евакуації.\r\nТакож влада повідомляє про можливі повені в районах річок Янцзи та Хуанхе. Також до негоди готуються у провінціях Цзянсу і Шаньдун.\r\nКомпаніям, що володіють круїзними лайнерами, порадили затримати прибуття рейсів до Шанхая. На найближчі вихідні також призупинили рух частини потягів.\r\n"Лекіма" наразі - це один із двох тайфунів у західній частині Тихого океану. Інший тайфун - Кроса - став причиною сильних дощів на Північних Маріанських островах і Гуамі.\r\nЗа словами синоптиків, він рухається у північно-західному напрямку і вже наступного тижня може досягти Японії.\r\n"Лекіма" - це вже дев'ятий тайфун у цьому році. В середу він став супертайфуном - до цієї категорії відносять найпотужніші форми тайфунів.\r\nНа Тайвані "Лекіма" призвів, зокрема, до скасування авіарейсів, закриття шкіл і офісів.\r\nОкрім того, понад 40 тисяч будинків залишилися без електрики.\r\nШторм розпочався після того, як на Тайвані стався землетрус магнітудою 6 балів за шкалою Ріхтера.\r\nКитайські синоптики очікують, що до моменту, коли "Лекіма" досягне материка, він вже частково ослабне.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, наприкінці липня на найстарішій метеорологічної станції в Гельсінкі був встановлено новий температурний рекорд в цій місцевості.\r\nТим часом в ООН вважають, що глобальне потепління можна запобігти, якщо їсти менше м'яса.