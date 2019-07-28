Глобальное потепление: в Финляндии зафиксировали температурный рекорд

В воскресенье днем ​​на самой старой метеорологической станции в Хельсинки был установлен новый температурный рекорд в этой местности.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle, за 175 лет работы станции в парке Кайсаниеми впервые столбик термометра поднялся до 33 градусов.

Предыдущий рекорд, 31,6 градуса тепла, датированный июлем 1945 года.

"Это уже о чем-то говорит, когда температурный рекорд побит на самой старой метеорологической станции Финляндии. Кроме того, во многих странах Европы этим летом были побиты предыдущие рекорды, что свидетельствует об изменении климата", - прокомментировал метеоролог Тони Хеллинен.

Также на станции в районе аэропорта Малмо в Хельсинки был установлен рекорд. Там температура поднялась до отметки 32,1 градуса. Предыдущий рекорд 31,5 градуса держался с 1972 года.

Аномальная жара в Западной Европе на этой неделе достигла нового пика, в нескольких странах были превышены температурные рекорды.

Как сообщали Українські Новини, после того, как весна в Киеве вошла в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений, середина июня в столице также началась с температурных рекордов.