ДБР засекретило інформацію про справи Порошенка

Державне бюро розслідувань засекретив інформацію щодо відкритих кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко, який повернувся 7 серпня з відпустки в Україну.

Про це йдеться у відповіді ДБР на інформаційний запит Українських Новин.

Інформаційне агенство звернулося до Держбюро із запитом, в якому просило повідомити, кого з колишніх і діючих посадових осіб планується допитати в рамках зазначених кримінальних справ.

ДБР відповіло, що сторонами кримінальних проваджень, відповідно до розділу 3 Кримінально-процесуального кодексу, є сторона звинувачення і сторона захисту.

"Надання доступу до зазначеної інформації особам, які не мають певного процесуального статусу, Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено", - сказано у відповіді.

Крім того, бюро відмовилося повідомити, чи планується допитати депутата Верховної Ради Ігоря Кононенка ("Блок Петра Порошенка"), колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, міністра оборони Степана Полторака і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Також ДБР не повідомило, в рамках скількох кримінальних проваджень перевіряються можливі протиправні дії Порошенка.

Бюро вказало, що передчасне розголошення даних досудового розслідування може вплинути на перебіг розслідування, завдати шкоди повноті й об'єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, інтересам потерпілого, підозрюваного та інших учасників провадження.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників і митників при оформленні поїздки Порошенко на Мальдіви у січні 2018 року.

Раніше Портнов ініціював нову кримінальну справу проти Порошенка за відпочинок на Мальдівах за підставними документами.

Також Портнова заявив, що Панама початку розслідувати справу проти Порошенка з приховування злочинних доходів.