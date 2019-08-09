ДБР засекретило інформацію про справи Порошенка

Державне бюро розслідувань засекретив інформацію щодо відкритих кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко, який повернувся 7 серпня з відпустки в Україну.\r\nПро це йдеться у відповіді ДБР на інформаційний запит Українських Новин.\r\nІнформаційне агенство звернулося до Держбюро із запитом, в якому просило повідомити, кого з колишніх і діючих посадових осіб планується допитати в рамках зазначених кримінальних справ.\r\nДБР відповіло, що сторонами кримінальних проваджень, відповідно до розділу 3 Кримінально-процесуального кодексу, є сторона звинувачення і сторона захисту.\r\n"Надання доступу до зазначеної інформації особам, які не мають певного процесуального статусу, Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено", - сказано у відповіді.\r\nКрім того, бюро відмовилося повідомити, чи планується допитати депутата Верховної Ради Ігоря Кононенка ("Блок Петра Порошенка"), колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, міністра оборони Степана Полторака і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.\r\nТакож ДБР не повідомило, в рамках скількох кримінальних проваджень перевіряються можливі протиправні дії Порошенка.\r\nБюро вказало, що передчасне розголошення даних досудового розслідування може вплинути на перебіг розслідування, завдати шкоди повноті й об'єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, інтересам потерпілого, підозрюваного та інших учасників провадження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників і митників при оформленні поїздки Порошенко на Мальдіви у січні 2018 року.\r\nРаніше Портнов ініціював нову кримінальну справу проти Порошенка за відпочинок на Мальдівах за підставними документами.\r\nТакож Портнова заявив, що Панама початку розслідувати справу проти Порошенка з приховування злочинних доходів.