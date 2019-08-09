Гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара

В Україні курс гривні буде шукати точку рівноваги після сильного зміцнення нижче позначки 25 грн/$ і подальшого ослаблення до 25,75 грн/$.

Зокрема, найближчим часом варто очікувати коливання поблизу поточних оцінок 25,2-25,5 грн/$, повідомив у коментарі OBOZREVATEL керівник відділу аналітики Forex Club в Україні Андрій Шевчишин, розповівши, що буде з доларом в 2019 найближчим часом.

"Фактором тиску може виступити дестабілізація на глобальних сировинних ринках. Сильне падіння цін на сталь і руду буде тиснути на курс", – зазначив Шевчишин.

За його словами, на сьогодні зміцнення української валюти відбувається на тлі повідомлення про те, що надходження до місцевих бюджетів України за рік зросли на 20,7%.

"Протягом січня-липня 2019 року в місцеві бюджети надійшло 5,9 млрд доларів. Порівняно з відповідним періодом минулого року цей показник зріс на 25,9 млрд доларів. За сім місяців 2018 року до місцевих бюджетів було спрямовано 4,9 млрд доларів", – резюмував Шевчишин.

Як повідомляли Українські Новнини, раніше економісти вже прогнозували падіння курсу гривні до осені.

Тим часом Нацбанк скасував обмеження на купівлю валюти в кредит для бізнесу.