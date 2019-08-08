Щоб запобігти глобальному потеплінню, треба їсти менше м'яса, - ООН

Щоб зупинити глобальне потепління на планеті, людство має споживати менше червоного м'яса. Такий висновок міститься у звіті ООН, пише "Голос Америки".

У звіті йдеться, що сільське господарство - це джерело 23% усіх антропогенних викидів в атмосферу, при цьому 25-30% виготовленої їжі викидається або псується. Зокрема, найменш ефективним з погляду використання ресурсів є тваринництво. До прикладу, за день корова споживає до 12 кілограмів сіна, свиня - 3-4 кг корму.

Глобальне потепління призведе до того, що продукти харчування будуть ще дорожчими, адже посухи та повені дедалі зменшать продуктивність сільськогосподарських угідь.

До цього додається проблема перенаселення планети, а отже, потреба у їжі та воді лише зростатиме.

Щоб зменшити негативний вплив на екосистему, експерти ООН пропонують переглянути раціон харчування, включивши туди більше злаків та овочів.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці липня на найстарішій метеорологічній станції в Гельсінкі було встановлено новий температурний рекорд в цій місцевості.

Тим часом весна в Києві увійшла в десятку найтепліших за 139 років спостережень.