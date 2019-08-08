Щоб запобігти глобальному потеплінню, треба їсти менше м'яса, - ООН

Щоб зупинити глобальне потепління на планеті, людство має споживати менше червоного м'яса. Такий висновок міститься у звіті ООН, пише "Голос Америки".\r\nУ звіті йдеться, що сільське господарство - це джерело 23% усіх антропогенних викидів в атмосферу, при цьому 25-30% виготовленої їжі викидається або псується. Зокрема, найменш ефективним з погляду використання ресурсів є тваринництво. До прикладу, за день корова споживає до 12 кілограмів сіна, свиня - 3-4 кг корму.\r\nГлобальне потепління призведе до того, що продукти харчування будуть ще дорожчими, адже посухи та повені дедалі зменшать продуктивність сільськогосподарських угідь.\r\nДо цього додається проблема перенаселення планети, а отже, потреба у їжі та воді лише зростатиме.\r\nЩоб зменшити негативний вплив на екосистему, експерти ООН пропонують переглянути раціон харчування, включивши туди більше злаків та овочів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, наприкінці липня на найстарішій метеорологічній станції в Гельсінкі було встановлено новий температурний рекорд в цій місцевості.\r\nТим часом весна в Києві увійшла в десятку найтепліших за 139 років спостережень.