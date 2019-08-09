Старі автівки стають популярнішими: топ-5 трендових марок імпортного "секонд-хенду"

У той час, як українці частіше купують комерційні авто, в липні 2019 року порівняно з липнем 2018 року продажі легкових автомобілів з пробігом підвищилися в 2,5 разу до 24 тис. одиниць.\r\nПро це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.\r\n"У липні українці зареєстрували понад 24 тис. імпортованих легкових автомобілів з пробігом. Така кількість реєстрацій перевершила результат торішнього липня майже в 2,5 разу. При цьому частка б\/в техніки в первинних реєстраціях становила 76%", - говориться в ньому .\r\nЗгідно з повідомленням, найпопулярнішою маркою серед імпортного секонд-хенду залишається Volkswagen.\r\nЗа місяць старі автомобілі цієї народної німецької марки придбали 3 854 українці.\r\nДругою за популярністю стала Renault, 2 041 автомобіль якої поміняв свої іноземні номери на українські.\r\nНа третьому місці Skoda з результатом 1 989 авто.\r\nАвтомобілі марки Ford вибрали 1 951 особа - і це четвертий результат на первинному ринку легкових авто, що були в експлуатації.\r\nЗамикає п'ятірку лідерів Opel - 1 624 одиниць.\r\nУсього з початку року українську прописку отримали 274,2 тис. вживаних легкових автомобілів, що в 5,3 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року.\r\nЗа підсумками семи місяців 2019 року ТОП-5 марок легкових машин, які змінили іноземних власників на українських, виглядає так: Volkswagen - 52 647 одиниць; Opel - 26 038 одиниць; Renault - 20 863 одиниці; Audi - 19 880 одиниць; Skoda - 19 755 одиниць.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українці скуповують старі Volkswagen та інші вживані іномарки.\r\nТим часом за номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень.