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09 серпня 2019, пʼятниця, 07:15 10
Транспорт 2019-08-09T08:45:02+03:00
Українські Новини
Старі автівки стають популярнішими: топ-5 трендових марок імпортного "секонд-хенду"

Старі автівки стають популярнішими: топ-5 трендових марок імпортного "секонд-хенду"

Кермо автомобіля. Фото: pixabay
Кермо автомобіля. Фото: pixabay

У той час, як українці частіше купують комерційні авто, в липні 2019 року порівняно з липнем 2018 року продажі легкових автомобілів з пробігом підвищилися в 2,5 разу до 24 тис. одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"У липні українці зареєстрували понад 24 тис. імпортованих легкових автомобілів з пробігом. Така кількість реєстрацій перевершила результат торішнього липня майже в 2,5 разу. При цьому частка б/в техніки в первинних реєстраціях становила 76%", - говориться в ньому .

Згідно з повідомленням, найпопулярнішою маркою серед імпортного секонд-хенду залишається Volkswagen.

За місяць старі автомобілі цієї народної німецької марки придбали 3 854 українці.

Другою за популярністю стала Renault, 2 041 автомобіль якої поміняв свої іноземні номери на українські.

На третьому місці Skoda з результатом 1 989 авто.

Автомобілі марки Ford вибрали 1 951 особа - і це четвертий результат на первинному ринку легкових авто, що були в експлуатації.

Замикає п'ятірку лідерів Opel - 1 624 одиниць.

Усього з початку року українську прописку отримали 274,2 тис. вживаних легкових автомобілів, що в 5,3 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За підсумками семи місяців 2019 року ТОП-5 марок легкових машин, які змінили іноземних власників на українських, виглядає так: Volkswagen - 52 647 одиниць; Opel - 26 038 одиниць; Renault - 20 863 одиниці; Audi - 19 880 одиниць; Skoda - 19 755 одиниць.

Як повідомляли Українські Новини, українці скуповують старі Volkswagen та інші вживані іномарки.

Тим часом за номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень.

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