Украинцы скупают старые Volkswagen и другие бэушные иномарки

В то время, как украинцы стали чаще покупать новые легковые автомобили в июне, в

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В июне украинцы зарегистрировали 19,2 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом. Несмотря на то, что это самый низкий показатель с начала текущего года, такое количество регистраций превзошло результат прошлогоднего июня в 2,2 раза", - говорится в нем.

Согласно сообщению, наибольшую долю в регистрациях подержанных иномарок заняли автомобили возрастом от 5 до 10 лет – 46%.

Машины старше 10 лет охватили 35% июньского рынка ввезенных из-за границы легковушек с пробегом.

Оставшиеся 19% пришлись на авто возрастом до 5 лет.

Самой популярной маркой среди импортного секонд-хенда остается Volkswagen, за месяц автомобилями этой немецкой марки обзавелись 2960 украинцев.

Второй по популярности стала Skoda, 1742 автомобилей которой поменяли свои иностранные номера на украинские.

На третьем месте Renault с результатом 1588 авто.

Автомобили марки Ford выбрали 1393 человека – и это четвертый результат на первичном рынке легковых авто, бывших в эксплуатации.

Замыкает пятерку лидеров Opel – 1321 единиц.

Всего с начала года украинскую прописку получили 250,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, украинцы стали покупать больше старых автомобилей в 2018.

Тем временем в мае производство автотранспортных средств увеличилось на 18%.