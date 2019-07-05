Украинцы скупают старые Volkswagen и другие бэушные иномарки

В то время, как украинцы стали чаще покупать новые легковые автомобили в июне, в июне 2019 по сравнению с июнем 2018 продажи импортных автомобилей с пробегом повысились в 2,2 раза до 19,2 тыс. единиц.\r\nОб этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.\r\n"В июне украинцы зарегистрировали 19,2 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом. Несмотря на то, что это самый низкий показатель с начала текущего года, такое количество регистраций превзошло результат прошлогоднего июня в 2,2 раза", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, наибольшую долю в регистрациях подержанных иномарок заняли автомобили возрастом от 5 до 10 лет – 46%.\r\nМашины старше 10 лет охватили 35% июньского рынка ввезенных из-за границы легковушек с пробегом.\r\nОставшиеся 19% пришлись на авто возрастом до 5 лет.\r\nСамой популярной маркой среди импортного секонд-хенда остается Volkswagen, за месяц автомобилями этой немецкой марки обзавелись 2960 украинцев.\r\nВторой по популярности стала Skoda, 1742 автомобилей которой поменяли свои иностранные номера на украинские.\r\nНа третьем месте Renault с результатом 1588 авто.\r\nАвтомобили марки Ford выбрали 1393 человека – и это четвертый результат на первичном рынке легковых авто, бывших в эксплуатации.\r\nЗамыкает пятерку лидеров Opel – 1321 единиц.\r\nВсего с начала года украинскую прописку получили 250,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, украинцы стали покупать больше старых автомобилей в 2018.\r\nТем временем в мае производство автотранспортных средств увеличилось на 18%.