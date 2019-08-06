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06 августа 2019, вторник, 07:00 1031
Транспорт 2019-08-06T08:45:02+03:00
Українські Новини
Украинцы чаще покупают коммерческие авто: топ-5 самых популярных марок

Украинцы чаще покупают коммерческие авто: топ-5 самых популярных марок

Автомобиль. Фото: pixabay
Автомобиль. Фото: pixabay

В то время, как за номера для авто с желаемой комбинацией теперь придется платить до 30 тыс. гривен, в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года продажи коммерческих автомобилей повысились на 13% до 1 049 автомобилей.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"Спрос на новые коммерческие автомобили в прошлом месяце вырос на 13% к показателю годичной давности. В июле свою первую регистрацию прошли 1 049 новых коммерческих автомобилей", - говорится в нем.

Согласно сообщению, чаще всего в первом полугодии регистрировались автомобили марки Renault.

За месяц свои первые номера получили 207 коммерческих автомобилей этой французской марки.

Однако по сравнению с предыдущим годом продажи коммерческих моделей Renault в Украине снизились на 2%.

На втором месте с результатом 102 автомобиля – Fiat, июльские продажи этой марки сократились на 6%.

Третий показатель – МАЗ, спрос на автомобили этой белорусской марки вырос в два раза относительно июля 2018, до 84 машин.

На четвертой строчки рейтинга Peugeot, модели которого пополнили украинский автопарк 76 новыми коммерческими автомобилями.

По сравнению с предыдущим годом регистрации новых Пежо выросли на 65%.

Также в пятерку лидеров рынка вошел Ford, реализовавший в июле на украинском рынке 71 машину (+16%).

Как сообщали Українськi Новини, украинцы скупают старые Volkswagen и другие бэушные иномарки.

Также украинцы стали чаще покупать новые легковые автомобили в июне.

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