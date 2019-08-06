Украинцы чаще покупают коммерческие авто: топ-5 самых популярных марок

В то время, как за номера для авто с желаемой комбинацией теперь придется платить до 30 тыс. гривен, в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года продажи коммерческих автомобилей повысились на 13% до 1 049 автомобилей.\r\nОб этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.\r\n"Спрос на новые коммерческие автомобили в прошлом месяце вырос на 13% к показателю годичной давности. В июле свою первую регистрацию прошли 1 049 новых коммерческих автомобилей", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, чаще всего в первом полугодии регистрировались автомобили марки Renault.\r\nЗа месяц свои первые номера получили 207 коммерческих автомобилей этой французской марки.\r\nОднако по сравнению с предыдущим годом продажи коммерческих моделей Renault в Украине снизились на 2%.\r\nНа втором месте с результатом 102 автомобиля – Fiat, июльские продажи этой марки сократились на 6%.\r\nТретий показатель – МАЗ, спрос на автомобили этой белорусской марки вырос в два раза относительно июля 2018, до 84 машин.\r\nНа четвертой строчки рейтинга Peugeot, модели которого пополнили украинский автопарк 76 новыми коммерческими автомобилями.\r\nПо сравнению с предыдущим годом регистрации новых Пежо выросли на 65%.\r\nТакже в пятерку лидеров рынка вошел Ford, реализовавший в июле на украинском рынке 71 машину (+16%).\r\nКак сообщали Українськi Новини, украинцы скупают старые Volkswagen и другие бэушные иномарки.\r\nТакже украинцы стали чаще покупать новые легковые автомобили в июне.