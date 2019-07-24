подписаться на рассылку
25.55 25.95
28.4 29.05
˟
24 июля 2019, среда, 12:26 741
Кабмин 2019-07-24T12:27:21+03:00
Українські Новини
За номера для авто с желаемой комбинацией теперь придется платить до 30 тыс. гривен

За номера для авто с желаемой комбинацией теперь придется платить до 30 тыс. гривен

Автономера.
Автономера.

Кабинет Министров установил стоимость номерных знаков, которые выдаются по желанию автовладельца с определенной комбинацией цифр, от 4 до 30 тыс. гривен.

Соответствующее решение принято на заседание в среду, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке, на сегодня возможность официально приобрести номерной знак с желаемой комбинацией ограничена: предусмотрена доплата только за 18 номерных знаков, которые имеют комбинацию из 4 одинаковых цифр (1111, 2222) и в границах от 0001 до 0009.

Остальные номера выдаются в простой последовательности по обычной стоимости.

Отмечается, что такая ситуация создает коррупционные риски, поэтому Кабмин закрепляет стоимость и перечень номерных знаков, которые имеют повышенный спрос среди автовладельцев.

Так, для номеров с установленной комбинацией цифр установлена следующая стоимость: из 4 одинаковых цифр - 30 000 гривен; последовательные комбинации цифр от 0001 до 0009 - 30 000 гривен; из 4 цифр, 3 из которых одинаковые и идут подряд - 10 000 гривен; из двух последовательных пар одинаковых цифр - 10 000 гривен; из последовательных цифр 0123 или 1234 - 10 000 гривен; из 4 цифр, которые начинаются с двух нулей, а следующие две цифры неодинаковы - 8 000 гривен; из 4 цифр, содержащих три одинаковых цифры, стоящих не подряд - 4 000 гривен; из 4 цифр, из которых одинаковые первая и третья или первая и четвертая, а также вторая и третья - 4 000 гривен.

Указано, что поступления в бюджет от выдачи знаков с комбинацией по желанию автовладельцев в 2018 году составили 49, 6 млн гривен.

Ожидается, что после принятия данного документа поступления в бюджет за 2019 год составят 365 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, с 2018 можно онлайн заказать автономера и записаться на экзамен по вождению.

Тем временем украинцы стали чаще покупать новые легковые автомобили в июне, а в мае производство автотранспортных средств увеличилось на 18%.

Больше новостей о: Кабмин Автомобили номерные знаки Автономера

Архив
Новости
Кабмин одобрил кандидатуру Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА 12:38
Гройсман рассказал, когда Кабмин сложит свои полномочия 12:27
За номера для авто с желаемой комбинацией теперь придется платить до 30 тыс. гривен 12:26
Советник соратника Коломойского выиграл выборы по округу в Волынской области, баллотируясь от "Слуги народа" 12:22
Новоизбранный замсекретаря СНБО Данилов задекларировал 100 картин, 500 фарфоровых статуэток и 20 тыс. книг 12:12
больше новостей
ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос 20:16 Обновляется
Жена Климкина готовила для Зеленского Саммит Украина-ЕС 06:16 Документ
"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту 17:26
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника 06:00
больше новостей
В Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму, – СМИ 08:00
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Судья Андрей Антонов. Фото: advocat-cons.info
Уволен судья, закрывший дело Кернеса 15:05
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника 06:00
Ирина Фарион. Фото: facebook.com/IrynaFarion
Известные своей ненавистью к русскому языку Фарион и Ницой показали смешные результаты в округах Львовской области 09:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok