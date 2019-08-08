В Євросоюзі розробляють рекомендації про паспорти Росії у жителів Донбасу

В Євросоюзі розробляють "єдині рекомендації" з ідентифікації і "можливого невизнання" паспортів РФ, виданих жителям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) України, підконтрольних проросійським сепаратистам.

Про це йдеться в заяві представника ЄС, наданої DW в четвер, 8 серпня.

Ці рекомендації для держав-членів ЄС і їхніх консульств розробляє Єврокомісія разом з Європейською службою зовнішніх справ та у координації з делегаціями ЄС у Києві та Москві. Настанови також стосуватимуться питання видачі віз, прохання про які в Росії чи в Україні подаватимуть мешканці Донбасу з паспортами РФ. У заяві речника ЄС нагадують, що невизнання паспортів перебуває у компетенції кожної держави-члена Євросоюзу.

Нагадаємо, в Євросоюзі буде відмовляти у шенгенських візах кримчанам, які отримали паспорт після анексії.

24 квітня президент РФ Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.

Тим часом Канада вирішила заборонити в'їзд для жителів Донбасу з російськими паспортами.