В Євросоюзі розробляють рекомендації про паспорти Росії у жителів Донбасу

В Євросоюзі розробляють "єдині рекомендації" з ідентифікації і "можливого невизнання" паспортів РФ, виданих жителям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) України, підконтрольних проросійським сепаратистам.\r\nПро це йдеться в заяві представника ЄС, наданої DW в четвер, 8 серпня.\r\nЦі рекомендації для держав-членів ЄС і їхніх консульств розробляє Єврокомісія разом з Європейською службою зовнішніх справ та у координації з делегаціями ЄС у Києві та Москві. Настанови також стосуватимуться питання видачі віз, прохання про які в Росії чи в Україні подаватимуть мешканці Донбасу з паспортами РФ. У заяві речника ЄС нагадують, що невизнання паспортів перебуває у компетенції кожної держави-члена Євросоюзу.\r\nНагадаємо, в Євросоюзі буде відмовляти у шенгенських візах кримчанам, які отримали паспорт після анексії.\r\n24 квітня президент РФ Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.\r\nТим часом Канада вирішила заборонити в'їзд для жителів Донбасу з російськими паспортами.