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23 июля 2019, вторник, 08:47 125
Европа 2019-07-23T08:47:10+03:00
Українські Новини
ЕС будет отказывать в шенгенских визах крымчанам, получившим паспорт после аннексии

ЕС будет отказывать в шенгенских визах крымчанам, получившим паспорт после аннексии

Европейский Союз будет отказывать в выдаче шенгенских виз жителям Крыма, которые получили российские паспорта после незаконной аннексии полуострова Россией в 2014 году. Об этом заявил в интервью "ТАСС" глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер, сообщает "Европейская правда".

"…российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаны и не будут приниматься при обращении за шенгенской визой", - сказал Эдерер.

Европейский дипломат подчеркнул, что Евросоюз не признал и не намерен признавать аннексию Крыма Россией.

У крымчан есть два варианта для получения шенгенской визы. Первый заключается в использовании проездных документов, выданных российскими властями до аннексии Крыма, второй – в использовании или получении украинского паспорта.

При этом Эдерер отметил, что в обоих случаях крымчанам "следует обращаться за шенгенской визой в консульства стран ЕС, которые расположены в Украине, а не в России.

Дипломат отметил, что при наличии украинского биометрического заграничного паспорта жители Крыма могут посещать страны Шенгенского пространства без виз, поскольку для украинцев такой режим зарубежных путешествий действует с 2017 года.

Послы стран Евросоюза в среду, 12 июня, утвердили продление крымских санкций против России.

С июня 2014 года Совет ЕС принял ограничительные меры в качестве реакции на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.

Больше новостей о: Аннексия Крыма Шенгенская виза Российский паспорт

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