Атмосферні фронти зійдуться з 35-градусною спекою: синоптик дала прогноз на вихідні і тиждень

Після того, як на зміну балканському циклону прийшов антициклон з теплим повітрям, найближчими днями в Україні очікується підвищення температури, хоча наступного тижня атмосферні фронти будуть періодично заносити дощі, похолодання і штормові пориви вітру до деяких області України.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в своєму блозі, передають Українські Новини.

"Найближчими днями в Україні очікується підвищення температури повітря до спекотних значень. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +25+30 градусів. У південній частині, на сході та в центрі місцями передбачається +28+33 градуси. На північному заході України повітря буде свіжішим, +23+26 градусів", - повідомила Діденко.

За її словами, наступного тижня погода буде відчувати невеликі термічні коливання. У понеділок, 12 серпня, температура повітря дещо знизиться на півночі і північному сході і складе +22...+27 градусів, а в західних областях, навпаки - потеплішає.

При цьому в південній частині і в більшості центральних областей спека посилиться і в середині наступного тижня, 13-14 серпня, якраз на Медовий Спас - температура повітря складе справжні літні +28...+34 градуси.

"14 серпня короткочасне, але відчутне, похолодання прийде в західні області – очікується +20+24 градуси. Проте загалом, можна підсумувати, що найближчим часом нещодавні пледи та навіть легкі пуховики будуть недоречними. Тепла погода домінуватиме", - підкреслила синоптик.

Однак Діденко вточнила, що 8 серпня в більшості областей України очікується посилення південно-західного вітру до штормових поривів, 15-20 м/с.

"Циклон із зливами, градом та шквалами вже давно став метеорологічною історією, але атмосферні фронти все ж найближчим часом відвідають Україну", - зазначила Діденко.

Крім того, короткочасні дощі з грозами найбільш вірогідні в західних областях і на півночі території країни. А ось південна частина, центр і східні області України опиняться під впливом антициклону - переважатиме суха сонячна погода.

У Києві ж кінець тижня буде теплим, навіть спекотним - протягом дня температура повітря сягатиме +27...+30 градусів. Спекотніше буде 8-9 серпня, у вихідні температура повітря знизиться до +26...+28 градусів.

На початку наступного тижня спекотна повітря маса буде переважати в столиці, з другої половини тижня очікується послаблення спеки. Протягом 8-11 серпня в Києві місцями можливі короткочасні дощі та грози. 8 серпня південно-західний вітер посилиться до 15-18 м/с.

При цьому, за словами Діденко, новий тиждень у столиці істотних дощів не принесе, хіба що 15 серпня є ймовірність короткочасних опадів і локальних гроз.

Карта: wetteronline.de

Як повідомила Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook, погода в п'ятницю в Україні буде нестабільною - на заході і півночі пройдуть короткочасні дощі з грозами, під час гроз можливі шквали і град.

На решті території України опади малоймовірні, буде багато сонця, але тоненька смужка атмосферного фронту на півдні України може привести локальні дощі і грози, особливо - в Приазов'ї.

Спека в північних і західних областях ослабне, в п'ятницю там очікується +25...+29 градусів, хіба що на Закарпатті - до +30 градусів.

На півдні, сході та в більшості центральних областей ще буде гаряче, +26...+32 градуси.

"Пийте побільше водички, купіть у переході красиве віяло і машіть на себе і на сусіда в транспорті, не захоплюйтеся кондиціонерами", - порадила синоптик.

У Києві ж 9 серпня +30 градусів не буде, але очікуються +27 градусів. Короткочасний дощ з грозою можливий у другій половині дня або вже ввечері.

13 серпня в Києві очікується істотний стрибок температури повітря, в столиці може "врізати" до +35 градусів.

"Тому плануйте на вівторок залізти в ставок або прохолодну ванну і перечекати цю одноденну сильну спеку", - підсумувала Діденко.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

Раніше Українські Новини писали, коли відзначають Медовий, Яблучний і Горіховий Спас. Крім того, в п'ятницю літні дощі захлиснуть майже всю Україну.

Тим часом синоптики спрогнозували погоду до жовтня.