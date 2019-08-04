Балканский циклон пронзит ливнями почти всю Украину: синоптик предупредила о шторме и холоде

В воскресенье, 4 августа, значительную часть Украины охватит циклон из Балканского полуострова, который будет сопровождаться сильными ливнями, грозами, градом и шквалами.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Кто находится на юге Украины, юго-востоке, в Приазовье, в Днипре, Кропивницком и их районах, на востоке Украины - туда направляется циклон! Осторожно", - предупредила синоптик.\r\nПри этом в приморской зоне высока вероятность шторма - купание лучше отложить.\r\n\r\nКроме того, большую часть Украины охватит сильный ветер, поэтому стоит избегать старых больших деревьев с ветками и билбордов.\r\nНа западе Украины ожидаются периодические дожди, а на севере - без существенных осадков. В Винницкой, Полтавской и Черкасской областях - дожди - от небольших до умеренных. Но повсюду ожидается усиление северо-западного ветра.\r\nТемпература воздуха в Украине в воскресенье также будет невысокой - +20...25 градусов, а на юге и востоке 4 августа ощутимо похолодает.\r\nКарты: Наталья Диденко\/Facebook\r\nПри этом Киев попытается избежать и влияния балканского циклона, и западной влаги. Незначительные осадки ожидаются, однако сильных дождей не будет. Температура в столице - +20...+22 градуса, но ветер будет таким же сильным, как и в других частях Украины.\r\n"А сильный ветер снижает ощутимую температуру воздуха на несколько градусов", - уточнила Диденко и посоветовала провести воскресенье в кинотеатрах и торговых центрах, а не на улице.\r\n"Еще раз - из юго-запада, из Балкан, в Украину перемещается активный циклон!", - подчеркнула синоптик.\r\nКак сообщали Українські Новини, объявлено штормовое предупреждение.\r\nТем временем синоптик рассказала, когда вернется тепло.