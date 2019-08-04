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04 августа 2019, воскресенье, 06:00 838 Карта
Жизнь 2019-08-04T06:00:03+03:00
Українські Новини
Балканский циклон пронзит ливнями почти всю Украину: синоптик предупредила о шторме и холоде

Балканский циклон пронзит ливнями почти всю Украину: синоптик предупредила о шторме и холоде

Шторм. Фото: pixabay
Шторм. Фото: pixabay

В воскресенье, 4 августа, значительную часть Украины охватит циклон из Балканского полуострова, который будет сопровождаться сильными ливнями, грозами, градом и шквалами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Кто находится на юге Украины, юго-востоке, в Приазовье, в Днипре, Кропивницком и их районах, на востоке Украины - туда направляется циклон! Осторожно", - предупредила синоптик.

При этом в приморской зоне высока вероятность шторма - купание лучше отложить.

Кроме того, большую часть Украины охватит сильный ветер, поэтому стоит избегать старых больших деревьев с ветками и билбордов.

На западе Украины ожидаются периодические дожди, а на севере - без существенных осадков. В Винницкой, Полтавской и Черкасской областях - дожди - от небольших до умеренных. Но повсюду ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха в Украине в воскресенье также будет невысокой - +20...25 градусов, а на юге и востоке 4 августа ощутимо похолодает.

Карты: Наталья Диденко/FacebookКарты: Наталья Диденко/Facebook

При этом Киев попытается избежать и влияния балканского циклона, и западной влаги. Незначительные осадки ожидаются, однако сильных дождей не будет. Температура в столице - +20...+22 градуса, но ветер будет таким же сильным, как и в других частях Украины.

"А сильный ветер снижает ощутимую температуру воздуха на несколько градусов", - уточнила Диденко и посоветовала провести воскресенье в кинотеатрах и торговых центрах, а не на улице.

"Еще раз - из юго-запада, из Балкан, в Украину перемещается активный циклон!", - подчеркнула синоптик.

Как сообщали Українські Новини, объявлено штормовое предупреждение.

Тем временем синоптик рассказала, когда вернется тепло.

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