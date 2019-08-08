У Чорне море прямує американський ракетний есмінець

Сьогодні, 8 серпня, американський ракетний есмінець класу Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) почав свій транзит на північ до Чорного моря, щоб підвищити регіональну стабільність на морі і продемонструвати підтримку союзникам і партнерам по НАТО в регіоні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби 6-го флоту ВМС США.

Наголошується, що це шостий раз, коли американський корабель відвідує Чорне море з початку 2019 року. Останнім кораблем, який відвідав Чорне море, був USS Carney в липні. Під час перебування в Чорному морі USS Carney брав участь у спільному навчанні США і України Sea Breeze 2019, у якому взяли участь 19 країн для 19-й інтеграції навчань.

"Військово-морські операції, які ми проводимо в Чорному морі з нашими союзниками і партнерами, підтримують міцні відносини, необхідні для стабільності в регіоні", - сказала віце-адмірал Ліза М. Франчетті, командувач 6-м флотом США.

Як повідомляли Українські Новини, російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на навчаннях "Сі Бриз-2019".

Перед цим Росія почала спостереження за кораблями НАТО, які зайшли в акваторію Чорного моря.