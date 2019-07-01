В Одессу съехались десятки международных кораблей и сотни военных на "Си Бриз-2019"

Сегодня, 1 июля, в Одессе начались Международные учения "Си Бриз-2019". Об этом говорится в сообщении Министерства обороны на странице в Facebook, передают Українські Новини.



Накануне в полевом лагере Международных сил прошел строевой смотр подразделений, которые примут участие в учениях.





Военные на "Си Бриз-2019". Фото: mil.gov

На плацу, в полной боевой экипировке с штатным оружием, выстроились шеренги военнослужащих, представляющих страны-участницы «Си Бриз-2019». В учениях участвуют представители Украины, США, Грузии и Молдовы.

Военнослужащие, представляющие страны-участницы "Си Бриз-2019". Фото: mil.gov

В этом году в учения добавят отработку речного элемента.

По легенде учений противник будет пытаться заблокировать выход к морю из реки Дунай.Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная к Черному морю.

Всего в учениях планировали принять участие около 30 кораблей, 30 авиационных аппаратов и более 900 человек личного состава, из которых 10 катеров Морской охраны, вертолеты, 2 самолета пограничной авиации и около 200 человек персонала Государственной пограничной службы.



Как сообщали Українські Новини, международные военно-морские учения "Си Бриз-2019" пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря в начале июля.

В 2017 году за учениями «Си-Бриз-2017» следил российский корабль





