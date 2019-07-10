Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на "Си Бриз-2019"

Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на учениях "Си Бриз-2019".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Военно-морских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини.

"10.07.2019 Российская Федерация в очередной раз показала свое истинное лицо и, пренебрегая нормами международного морского права, провоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря", - сказано в нем.

Так, несмотря на прибрежное сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений "Sea Breeze-2019", корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8:00 утра в среду, 10 июля, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, провоцируя опасную ситуацию.

Корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что имеет проблемы со связью.

Командование ВМС подчеркивает, что данный факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию как прогнозируемый субъект международного морского права.

Как сообщали Українські Новини, Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря.

Ранее в Одессу съехались десятки международных кораблей и сотни военных на "Си Бриз-2019".