Зустріч Зеленського і Варфоломія пішла не за планом: спільну заяву не підписано

Президент Володимир Зеленський під час свого першого офіційного візиту до Туреччини зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм, який в цьому році надав томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України. Не обійшлося без інтриги - сторони так і не підписали спільну заяву, як планували напередодні.

За даними "ВВС News Україна", зустріч з патріархом ініціював саме президент Володимир Зеленський і обізнані співрозмовники оцінювали такий крок президента як добрий знак і спроби налагодити хороші відносини з Константинополем.

Володимир Зеленський у резиденції патріарха спілкувався з Варфоломієм і у вузькому колі, і у розширеному форматі за участі делегацій без журналістів. Також президент та патріарх мали святковий обід, який тривав понад годину.

Після чого пан Зеленський відвідав Георгіївський кафедральний собор, в якому предстоятель ПЦУ Епіфаній отримував томос про автокефалію.

Кілька співрозмовників "ВВС News Україна" розповіли, що зустріч і розмова пройшли нормально, у "позитивному настрої".

Після зустрічі Варфоломій з посмішкою та традиційними прощанням з поцілунками провів Зеленського з патріархії аж до автомобіля.

Але перед зустріччю між представниками Константинополя та офісом президента Зеленського виникли непорозуміння.

Зокрема, спочатку планувалось, що патріарх та президент України підпишуть спільну заяву. Про плани підписання документу підтверджували джерела як у Києві, так і в Стамбулі.

Проте в останній момент сторони не порозумілись і, як стверджують співрозмовники, у команді президента відмовилась підписувати документ, який готували на Фанарі у співпраці з МЗС.

За словами одного зі співрозмовників, заява переважно мала стосуватись екологічної тематики, адже Варфоломій відомий своєю діяльністю у цій сфері, його навіть часто неформально називають "Зеленим патріархом".

Співрозмовники не змогли пояснити, чому офісу президента не сподобалась заява на екологічну тему, й зауважують, що там не було політичних провокаційних формулювань.

Після зустрічі президент Зеленський практично не спілкувався з журналістами, які зібрались у патріархії.

В офісі президента відмовились відповісти на питання, чому не підписали спільну заяву.

Згодом офіс президента оприлюднив короткий реліз. Згідно з ним, Варфоломій підтримав суверенітет України, а Зеленський подякував йому за підтримку.

"Влада не повинна втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви", - процитувала президента прес-служба Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликав Туреччину допомогти у відновленні інфраструктури Донбасу.

Крім того, Зеленський під час візиту до Туреччини заявив, що Україна найближчим часом спростить для кримських татар процедуру відвідування анексованого Росією Криму.