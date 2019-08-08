Відео дня: у Києві сильна злива повалила дерева і перетворила дороги на річки

Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві прибрала 10 повалених дерев під час негоди 8 серпня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС Києва, передають Українські Новини.\r\n3 дерева рятувальники прибрали з автомобілів на вул. Правди 80, вул. Чуднівського 8, вул. Кіквідзе 12.\r\nТакож по одному дереву було прибрано з проїжджої частини доріг: на перехресті провулка Приборного і вул. Робочої, вул. Тепловозна 13, вул. Лісова 58, на перехресті вул. Ілліча і вул. Новодарницької.\r\nЗ трамвайних колій на вул. Павла Усенка 6 і вул. Миколи Юнкерова рятувальники також прибрали по одному дереву.\r\nОдне дерево було прибрано з лінії електропередач на Русанівському бульварі 10.\r\nКомунальна корпорація "Київавтодор" повідомляє, що через потужну зливу в столиці утворилося кілька підтоплень, зокрема, на вулицях Російській, Мілютенка, проспекті Григоренка.\r\nДорожники ліквідували наслідки протягом 10 хвилин.\r\nЗагиблих і травмованих немає.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=jz4zJAA_BQE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=C7NdlS7uf7Y" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=3RyccJKHA9M" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=H0dhM5f8DaQ" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди на останній місяць літа, у серпні очікується спекотна і суха погода.\r\nКрім того синоптики спрогнозували погоду до середини осені.