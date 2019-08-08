Відео дня: у Києві сильна злива повалила дерева і перетворила дороги на річки

Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві прибрала 10 повалених дерев під час негоди 8 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС Києва, передають Українські Новини.

3 дерева рятувальники прибрали з автомобілів на вул. Правди 80, вул. Чуднівського 8, вул. Кіквідзе 12.

Також по одному дереву було прибрано з проїжджої частини доріг: на перехресті провулка Приборного і вул. Робочої, вул. Тепловозна 13, вул. Лісова 58, на перехресті вул. Ілліча і вул. Новодарницької.

З трамвайних колій на вул. Павла Усенка 6 і вул. Миколи Юнкерова рятувальники також прибрали по одному дереву.

Одне дерево було прибрано з лінії електропередач на Русанівському бульварі 10.

Комунальна корпорація "Київавтодор" повідомляє, що через потужну зливу в столиці утворилося кілька підтоплень, зокрема, на вулицях Російській, Мілютенка, проспекті Григоренка.

Дорожники ліквідували наслідки протягом 10 хвилин.

Загиблих і травмованих немає.

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Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди на останній місяць літа, у серпні очікується спекотна і суха погода.

Крім того синоптики спрогнозували погоду до середини осені.