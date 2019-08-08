Киев очутился в эпицентре мощного урагана: объявлено штормовое предупреждение

В четверг, 8 августа, в ближайший час и до конца дня в Киеве гроза, град, шквалы 25-28 м/с. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Об этом на странице в Facebook сообщает Управление по вопросам гражданской защиты КГГА.

Также управление КГГА напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

• избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. необходимо немедленно проинформировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики дали прогноз погоды на август, в последний месяц лета ожидается сухая и не жаркая погода.

Кроме того синоптики спрогнозировали погоду до октября.

Тем временем астрологи составили Лунный календарь и предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы.