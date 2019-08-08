Киев очутился в эпицентре мощного урагана: объявлено штормовое предупреждение

В четверг, 8 августа, в ближайший час и до конца дня в Киеве гроза, град, шквалы 25-28 м\/с. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.\r\nОб этом на странице в Facebook сообщает Управление по вопросам гражданской защиты КГГА.\r\nТакже управление КГГА напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:\r\n• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.\r\nТакже при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. необходимо немедленно проинформировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.\r\n\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook \r\nКак сообщали Українські Новини, ранее синоптики дали прогноз погоды на август, в последний месяц лета ожидается сухая и не жаркая погода. \r\nКроме того синоптики спрогнозировали погоду до октября.\r\nТем временем астрологи составили Лунный календарь и предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы.