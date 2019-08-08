В Україні через неврожай подорожчає картопля та овочі на борщ

У цьому році в Україні очікується неврожай картоплі та інших овочів борщового набору. Про це повідомляє AgroNews.

"В Україні зменшилась площа посіву картоплі, так як це не експортна культура. Крім того, садити його на півдні країни безперспективно, так як там дуже низька врожайність. В цьому році погана картопля через негативні погодні умови. Вона утворює бульби на глибині 10-20 см. Якщо температура ґрунту вище 25° С, то бульби вже не утворюються. Найгірший урожай картоплі цього року буде на півдні та в центрі країни. Відповідно, слід очікувати подорожчання ", - повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.



Також вона уточнила, що урожай овочів борщового набору буде набагато нижчим, ніж у минулому році.



"Сказати, що врожай овочів постраждав, не можу. Однак урожай буде набагато нижчим через погані умови для запилення. Також негативно вплинули коливання температури. Для овочів борщового набору потрібно, щоб вночі температура повітря була вище 6°С. Якщо вона опускається нижче, то овочі псуються. Відповідно, в цьому році постраждала якість і кількість овочів борщового набору, а це означає, що ціни на нього зростуть", - резюмувала вона.



Як повідомляли Українські Новини, борщовий набір у липні подешевшав на 19 гривень.



Раніше стало відомо, що інгредієнти на окрошку різко подорожчали. Один з інгредієнтів - картопля стала дорожче на 86,2%.



Тим часом деруни стали найпопулярнішою стравої серед українців.