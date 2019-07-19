Популярное летнее блюдо резко подорожало: во сколько обойдется кастрюля окрошки

В разгар лета многие вместо обычных супов предпочитают готовить окрошку - холодный суп из свежих овощей и вареных яиц, которые в июне подешевели на 4,5 гривны, картофеля, мяса. Индекс окрошки, который определили специалисты Украинской аграрной конфедерации (УАК), опубликовало издание "Сегодня".

По расчетам специалистов, 3-литровая кастрюля окрошки за год подорожала на 11,4%: сейчас она обойдется в 69 грн, тогда как год назад - 62 грн. То есть порция на одного едока (500 г) обойдется в 11,5 грн (+1,2 грн).

Как разъяснила аналитик УАК Неля Онищенко, среди ингредиентов значительнее всего прибавили в цене овощи и зелень. Главная причина - погодная: дождливый май не позволил вовремя посадить овощи, а в сухом жарком июне дефицит влаги сказался на их урожайности.

Больше всего прибавил в цене зеленый лук — вдвое, картофель стал дороже на 86,2%, огурцы - на 25,2%, укроп - на 21,2%. Сметана прибавила 15% (до 63,5 грн/кг, или на 9 грн/кг), курятина - 9% (до 60 грн/кг, или на 5 грн за крыло или голень).

Повлиял и кефир, процент которого в структуре трат самый высокий - 36%: его литр стоит ныне в среднем 26,2 грн (+4,4% за год). Удивляет стоимость яиц: 15 грн за десяток, таких цен не было с 2017 года, тогда десяток стоил в среднем 12,7 грн.

Инфографика: "Сегодня"

По словам Онищенко, осенью для сохранения рентабельности производства птицеводы поднимут цену на яйца примерно до 20 грн. Зато в конце августа можно ожидать снижения цен до 30% на картофель и овощи борщнабора при условии, что погодные условия позволят собрать хороший урожай. Пока из-за засухи виды на него неважные. Огурцы дешевле не будут: их мало и проходит пик сезона этого овоща, ему на смену идут помидоры и перец. Мясо и молочные продукты в конце августа начнут постепенно дорожать, что связано как с сезонностью производства, так и с возможным ростом цен на корма для животных.

Как сообщали Українські Новини, резкое подорожание одного из самых популярных летних овощей спровоцировала жара.

Тем временем белокочанная капуста в Украине рекордно подорожала.