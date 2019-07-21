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21 июля 2019, воскресенье, 10:33 220
Экономика 2019-07-21T12:15:02+03:00
Українські Новини
Драники стали самым популярным блюдом среди украинцев: сколько стоят ингредиенты

Драники стали самым популярным блюдом среди украинцев: сколько стоят ингредиенты

Драники. Фото: pixabay
Драники. Фото: pixabay

Драники - это популярное блюдо европейской кухни. Не менее популярным оно есть и в Украине. Экономический дискуссионный клуб рассчитал сколько стояли ингредиенты на драники в июне.

Помимо "драников" это блюдо еще называют картофельными оладьями и дерунами, от слова "драть", - то есть тереть, обдирать слоями на терке.

Данное блюдо популярно в украинской, русской, польской, белорусской и еврейской кухнях. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы.

Стоимость драников со сметаной (с расчетом на 20-25 штук) - 32,68 гривен.

Стоимость ингредиентов на драники. Фото: Экономический дискуссионный клубСтоимость ингредиентов на драники. Фото: Экономический дискуссионный клуб

Отмечается, что на протяжении месяца цена на приготовление драников повысилась на 2,5%, или на 0,81 гривну на блюде.

Кроме классического рецепта со сметаной, драники также готовят с курицей, мясом, ветчиной и сыром, морковью и луком, куриным фаршем, кабачком и грибами.

Эксперты составили список самых популярных украинских блюд. В мае 2019 года самым популярным блюдом стали драники. На втором месте вареники с сыром. А на третьем месте борщ с мясом.



Как сообщали Українські Новини, минимальная продуктовая корзина в июне продолжала дешеветь.

Также в июне подешевел на 19 гривен борщевой набор.

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