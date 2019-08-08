Київ опинився в епіцентрі потужного урагану: оголошено штормове попередження

У четвер, 8 серпня, у найближчу годину та до кінця дня в Києві гроза, град, шквали 25-28 м\/с. Оголошено II рівень небезпеки, оранжевий.\r\nПро це на сторінці в Facebook повідомляє Управління з питань цивільного захисту КМДА.\r\nТакож управління КМДА нагадує основні правила поведінки в разі посилення вітру:\r\n• всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;\r\n• якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;\r\n• у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;\r\n• уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.\r\nТакож при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т. д. необхідно негайно проінформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.\r\n\r\nКарта: Наталка Діденко\/Facebook \r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень, в останній місяць літа очікується суха і не спекотна погода.\r\nКрім того синоптики спрогнозували погоду до жовтня.\r\nТим часом астрологи склали Місячний календар і попередили про несприятливі днями на початку серпня і дали поради.