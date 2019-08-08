Київ опинився в епіцентрі потужного урагану: оголошено штормове попередження

У четвер, 8 серпня, у найближчу годину та до кінця дня в Києві гроза, град, шквали 25-28 м/с. Оголошено II рівень небезпеки, оранжевий.

Про це на сторінці в Facebook повідомляє Управління з питань цивільного захисту КМДА.

Також управління КМДА нагадує основні правила поведінки в разі посилення вітру:

• всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

• якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

• у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

• уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Також при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т. д. необхідно негайно проінформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень, в останній місяць літа очікується суха і не спекотна погода.

Крім того синоптики спрогнозували погоду до жовтня.

Тим часом астрологи склали Місячний календар і попередили про несприятливі днями на початку серпня і дали поради.