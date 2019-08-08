У справі про розкрадання $700 млн "Центренерго" Гачків проходить як потерпілий, - адвокат

Адвокат колишнього депутата Верховної Ради, екс-голови правління ПРАТ "Холдингова компанія "Энергомережа" Дмитра Крючкова Олександр Лисак заявляє, що у справі про розкрадання близько 700 млн доларів енергогенеруючої компанії "Центренерго" екс-депутат проходить як потерпілий.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Існує 4 кримінальних виробництва, які зареєстровані Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою (САП) і в одному з виробництв за фактами розкрадання близько 700 млн доларів компанії "Центренерго" Дмитро Крючков є потерпілим", - сказав він.

При цьому Лисак повідомив, що з дня порушення 4-х кримінальних проваджень Крючкова з адвокатом ні разу не запросили для проведення слідчих дій.

Також він додав, що Гачків є власником компанії - основного кредитора "Центренерго" з вимогами, що перевищують 1 млрд грн.

"В частині правового статусу це означає, що якщо слідством буде доведено, що кінцевим вигодоодержувачем був, наприклад, Кононенко або Порошенка, то згідно статусу потерпілого, виникає можливість звернення до суду та накладення арешту на майно, подальшого стягнення і так далі", - підкреслив Лисак.

Як повідомляли Українські Новини, обмежувальні заходи щодо Крючкова продовжено до 29 серпня.

Тим часом адвокат колишнього Президента Петра Порошенка Ігор Головань просить Генеральну прокуратуру відкрити кримінальну виробництво відносно Дмитра Крючкова.

САП звинувачує Крючкова у заволодінні 424 млн гривень коштів "Запоріжжяобленерго" і ряду промислових підприємств Запорізької області при підписанні договорів про відступлення права вимоги боргу, що дозволяють "Энергомереже" стягувати у свою користь з промпідприємств заборгованість за поставлену електроенергію.