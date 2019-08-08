Ограничительные меры относительно Крючкова продлены до 29 августа, - адвокат

Адвокат бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрия Крючкова Александр Лысак заявляет, что ограничительные меры относительно Крючкова были продлены до 29 августа.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Ограничительные меры продлены на сегодняшний день до 29 августа. В связи со снижением рисков некоторые ограничивающие условия отпали, в частности отменено ношение электронного браслета, но залог был сохранен. Какие действуют ограничительные меры - не выезжать из Киева и Киевской области, уведомлять следствие о изменении места проживания, не общаться с некоторыми подозреваемыми в этом производстве", - сказал Лысак.

При этом Крючков в случае необходимости может обратиться с соответствующим документом для получения разрешения на выезд за границу.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ провело очную ставку между Крючковым и Кононенко.

Тем временем адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань просит Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство в отношении Дмитрия Крючкова.

САП обвиняет Крючкова в завладении 424 млн гривен средств "Запорожьеоблэнерго" и ряда промышленных предприятий Запорожской области при подписании договоров об уступке права требования долга, позволяющих "Энергомереже" взыскивать в свою пользу с промпредприятий задолженность за поставленную электроэнергию.