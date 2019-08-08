Нацбанк розраховує на 5-10 млрд доларів за новою програмою з МВФ

Нацбанк прогнозує, що обсяг нової програми співпраці з МВФ складе 5-10 мільярдів доларів, а очікуваний термін її дії - 4 роки, в той час як до кінця поточного року Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами.

Про це в інтерв'ю Financial Observer заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, пише Економічна правда.

За його словами, нова програма буде у форматі EFF (Extended Fund Facility).

"Нова програма необхідна Україні. Зазвичай EFF триває від двох з половиною до чотирьох років. Ми використовуємо ці параметри в макроекономічних прогнозах центрального банку.

Обсяг фінансування залежить від тривалості програми. Ми вважаємо, що це може бути 5-10 мільярдів доларів", - сказав він.

Відповідно до прогнозу Нацбанку, Україна може отримати перший транш у розмірі 2 мільярдів доларів до кінця цього року. Надалі НБУ прогнозує надходження траншів по 2 млрд доларів щорічно.

"Нова програма з МВФ не так важлива для центробанку з точки зору обсягу фінансування, оскільки рівня резервів зараз достатньо, щоб згладити курсові коливання.

Нова програма стане важливим сигналом для інших донорів. Існує перспектива отримання нового фінансування від ЄС і Світового банку. Ми з великою ймовірністю доб'ємося успіху, якщо у нас вже буде програма з МВФ", - підкреслив Сологуб.

За оцінками Нацбанку, сума фінансування від інших великих донорів в 2020-2021 роках може становити близько 1 мільярда доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Монетарний комітет Національного банку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються в той час, як кредитні ризики збільшилися і продовжать рости.

Національний банк зберіг прогноз інфляції на 2019-2021 роки і поліпшив оцінку зростання економіки.