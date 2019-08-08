Гривня почне падіння: експерт спрогнозував курс долара до осені

Після короткострокового подорожчання долара в Україні нацвалюта повернулася до зростання – Нацбанк зміцнив гривню на 17 копійок порівняно зі значенням днем раніше. Однак розворот до девальвації до кінця літа неминучий, вважає голова підрозділу з фінансового аналізу корпорацій групи ICU Олександр Мартиненко, повідомляє "Сьогодні".

За його словами, наразі на ставлення пари гривня/долар в Україні впливають переважно вітчизняні експортери.

"Наразі курс підтримується експортерами, які купують гривню під поточні витрати на початку місяця, а також на оплату податку на прибуток протягом другої декади серпня", – сказав він.

Однак, продовжує аналітик, ця підтримка буде короткостроковою – активізуються українські імпортери, а також "дочки"" іноземних компаній в Україні, які збільшать попит на долар. Водночас очікується зниження попиту на гривню з боку нерезидентів, які купують ОВДП, що і було одним з головних чинників рекордного зміцнення гривні.

"Зростаючий тиск на курс чинитиме активізація імпортерів до початку осіннього бізнес-сезону і продовження репатріації дивідендів українськими "дочками" іноземних компаній. Підтримка гривні з боку іноземних інвесторів в ОВДП значно знизиться через рішення Мінфіну обмежити обсяги випуску цих інструментів до 3 млрд грн на тиждень. Таким чином, до осені гривня вже торгуватиметься в діапазоні 26-26,5 грн/дол.", – резюмували в ICU.

Як повідомляли Українські Новини, долар продовжує стрімко падати. Також рубль у київських обмінниках падає другий день поспіль.